Skierowany do TSUE wniosek prejudycjalny związany jest z procesem toczącym się przed portugalskimi sądami. Wytoczyła go niemiecka stacja RTL, której sygnał – za pośrednictwem satelity – trafia również do Portugalii. RTL w wielu krajach UE zawarła umowy licencyjne nie tylko z operatorami telewizyjnymi, lecz także z hotelami. Jedna z największych grup hotelarskich w Portugalii – Grupo Pestana oraz jej spółka zależna Salvor odmówiły jednak podpisania takiej umowy, choć również udostępniają swym gościom sygnał telewizji satelitarnej. Niemiecka stacja wniosła o stwierdzenie, że odbiór i retransmisja jej programów w pokojach hotelowych stanowią czynności publicznego udostępniania programów, a zatem jako takie podlegają obowiązkowi uzyskania uprzedniego zezwolenia RTL.