Ograniczenie współpracy z firmami z krajów spoza Unii Europejskiej, w których mniej restrykcyjnie podchodzi się do ochrony praw człowieka i środowiska, oraz tworzenie długoterminowych wartości w gospodarce - to cele propozycji dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie zrównoważonego due diligence w przedsiębiorstwach. Komisja chce zobowiązać zarządy dużych firm do wdrażania należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju u kontrahentów z całego łańcucha dostaw. Co to oznacza w praktyce?