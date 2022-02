Projekt przygotowany przez resort rozwoju trafił do konsultacji w lipcu zeszłego roku. Ministerstwo tłumaczy, że trwały one dłużej niż zazwyczaj, bo „uzgodnienia miały na celu ograniczenie ryzyk zgłaszanych przez uczestników poszczególnych etapów procesu legislacyjnego i dotyczyły m.in. potencjalnego wykorzystania formuły kooperatywy mieszkaniowej do obchodzenia tzw. ustawy deweloperskiej”.