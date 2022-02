To największa reforma k.s.h. od 20 lat - informuje Ministerstwo Aktywów Państwowych, które ją przygotowało. Jej głównym celem jest wprowadzenie tzw. prawa holdingowego, które wdroży do polskich przepisów kategorię „grupa spółek” oraz „interes grupy spółek”, a także zapewni spółce dominującej sprawne zarządzanie taką grupą. Nowela zakłada także zwiększenie odpowiedzialności rad nadzorczych (co ma być reakcją na aferę GetBack), które mają stać się równoprawnymi partnerami zarządów.