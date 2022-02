Technologia 5G, czyli piąta generacja sieci komórkowej, ma znacznie zwiększyć prędkość dostępu do internetu, w tym pobierania danych. Do UOKiK wpływają jednak skargi na operatorów sieci Plus (Polkomtel) oraz Play (P4). Klienci wskazują w nich, że oferty dostępu do tej technologii nie są im rzetelnie przedstawiane i mogą wprowadzać w błąd.