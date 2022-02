Z pozoru mogą one się wydawać wysokie, jeżeli porównać je do wydatków ponoszonych w związku ze zgłoszeniem rejestracji znaku towarowego w naszym Urzędzie Patentowym. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że unijny znak towarowy zapewnia jednolitą ochronę we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Z tego też względu powyższe koszty w przeliczeniu na poszczególne kraje wydają się atrakcyjne, zwłaszcza uwzględniając to, że tak szeroką ochronę dla swoich wyrobów przedsiębiorca może uzyskać dość szybko i wygodnie.