Prezes Pietraszkiewicz alarmuje, że sprawa jest bardzo poważna. Choć nowe przepisy procedury cywilnej dotyczą tylko przyszłych postępowań egzekucyjnych, to – jak zwraca uwagę ZBP – w praktyce mają zastosowanie nie tylko do nowych wniosków kredytowych, ale także do już zaciągniętych zobowiązań. A to dlatego, że audytorzy banków mogą nakazać instytucjom finansowym znalezienie dodatkowych rodzajów zabezpieczeń dla kredytów udzielonych rolnikom. Alternatywą może być również utworzenie rezerw kredytowych, co – jak podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz – naraziłoby banki na istotne straty finansowe i spowodowałaby zmianę polityki kredytowej banków wobec tego segmentu gospodarki . Brak odpowiedniego zabezpieczenia kredytów mógłby zaś skutkować nawet postępowaniem prokuratorskim względem zarządów banków.