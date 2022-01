W Polsce zaledwie 4,8 proc. gospodarstw rolnych podejmuje działalność dodatkową. To niewiele w porównaniu np. do Finlandii, gdzie aż 27,7 proc. gospodarstw rolnych prowadzi dodatkową pozarolniczą działalność gospodarczą, we Francji - 26,6 proc., a w Danii - 23,4 proc. Tymczasem pobudzanie przedsiębiorczości na wsi jest konieczne. Z wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. wynika, że w tym roku utrzymała się notowana od wielu lat tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. Liczba gospodarstw wynosi 1,3 mln, co oznacza, że ich liczba w porównaniu do 2010 r. spadła o ok. 192 tys. (tj. o 12,7 proc.). Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego zaś wzrosła o 1,3 ha, tj. z 9,8 ha w 2010 r. do 11,1 ha w 2020 r. Tymczasem badania wskazują, że tylko gospodarstwa ok. 50 ha dają rodzinie możliwość utrzymania się z produkcji rolnej. Nowelizacja u.o.g.r.l. ma to zmienić. Jej celem jest m.in. zachęcenie rolników do rozpoczęcia dodatkowej działalności gospodarczej