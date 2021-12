Pytanie prejudycjalne w tej sprawie skierował Sąd Kasacyjny we Francji. Próbuje on rozstrzygnąć, czy ma kognicję, by osądzić pozew skierowany do francuskiego sądu przez czeską firmę przeciwko węgierskiemu obywatelowi. Wspomniana czeska spółka to Gtflix Tv, która zajmuje się produkcją i dystrybucją „filmów dla dorosłych”. Z kolei pozwanym jest zamieszkały na Węgrzech producent, reżyser i dystrybutor filmów tej samej branży. Miał on wielokrotnie publikować w internecie komentarze dyskredytujące Gtflix Tv. W końcu spółka ta złożyła pozew do francuskiego sądu, uznając, że opinie Węgra rujnują jej renomę u odbiorców w tym właśnie kraju. Pozwany dowodzi, że francuskie sądy nie mają kognicji, by wydać wyrok w tej sprawie. W pytaniu prejudycjalnym podkreślono pewną rozbieżność w orzecznictwie TSUE w zakresie jurysdykcji. Z jednej strony w części wyroków uznaje się, że odszkodowania lub też zadośćuczynienia można żądać przed sądami każdego państwa członkowskiego, na którego terytorium treść umieszczona w sieci była dostępna. Z drugiej jednak strony w przypadku żądań sprostowania danych i usunięcia pomawiających komentarzy TSUE uznawał za właściwe sądy państwa, w którym treści pierwotnie opublikowano.