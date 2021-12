Na początku grudnia opublikowane zostało zarządzenie Prezesa Rady Ministrów, na mocy którego przewodnictwo międzyresortowego zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości, czyli tzw. REIT-ów, objął minister finansów. Zgodnie z zarządzeniem to właśnie za pośrednictwem ministra finansów zespół ma przedstawiać propozycje aktów legislacyjnych.

„Zespół rozpocznie prace na początku 2022 r.” – poinformowało PAP Ministerstwo Finansów.

Jak wynika z odpowiedzi na pytania PAP, zespół w swoich pracach będzie brał pod uwagę ryzyko wzrostu cen nieruchomości.

„Dotychczasowe ustalenia zespołu uwidoczniły, że przedmiot działalności firm inwestujących w najem nieruchomości nie może generować ryzyka wzrostu cen nieruchomości mieszkalnych, dlatego wszelkie rozwiązania należy wprowadzać z dużą ostrożnością” – podano w odpowiedzi MF.

Międzyresortowy zespół do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości został powołany w kwietniu 2021 r. pod przewodnictwem ministra rozwoju. REIT (Real Estate Investment Trust) to podmiot, który inwestuje w nieruchomości po to, aby uzyskiwać dochody z najmu. REIT-y mogą być notowane na giełdzie jak spółki.(PAP)

autor: Marek Siudaj