„Z tegorocznych danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) wynika, że niemal 40 proc. globalnych (bezpośrednich i pośrednich) emisji CO2 przypada na sektor budownictwa” – wskazuje w odpowiedzi dla DGP Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Przyznaje też, że promocja ekobudownictwa to istotny element zmniejszania negatywnego oddziaływania tego sektora na środowisko. Jak dodaje, drewno to materiał, który może zostać wykorzystany do budowy w formie nieznacznie przetworzonej, co wraz ze zdolnością wiązania dwutlenku węgla pozycjonuje je wśród najlepszych rozwiązań ekologicznych.

Jednak, jak pisaliśmy pod koniec listopada, spółka Polskie Domy Drewniane skarży się, że tego rodzaju prawo w Polsce nie nadąża za tempem rozwoju technologii w tym sektorze. Zauważa, że podczas gdy na świecie powstają kilkudziesięciometrowe wieżowce z drewna, w naszym kraju przepisy zezwalają na maksymalnie cztery kondygnacje. Zdaniem spółki to ogranicza tempo rozwoju budownictwa drewnianego. W tym kontekście wskazuje na potrzebę zmiany rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), m.in. korektę współczynnika U dla przegród drewnianych, co pozwoli na zmniejszenie grubości termoizolacji w drewnianych budynkach oraz zmodyfikowanie zapisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej drewna jako materiału konstrukcyjnego. Zapytaliśmy o te postulaty resorty rozwoju oraz klimatu. W odpowiedzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje, że w kwestii budownictwa drewnianego „podjęcie działań powinno zostać poprzedzone wypracowaniem wspólnego stanowiska z MKiŚ”. I dodaje, że konieczne byłoby również dokonanie kompleksowej analizy ewentualnych, postulowanych zmian przy współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Instytutem Techniki Budowlanej. ©℗ Z kolei resort klimatu deklaruje, że „zasadnym jest kontynuowanie działań zmierzających do popularyzacji stosowania drewna w budownictwie, przezwyciężenia barier w branży budownictwa drewnianego orz rozwijania tej branży w Polsce”. I przypomina swoje działania w tym zakresie, w tym cykl szkoleń dla przedstawicieli straży pożarnej i pracowników nadzoru budowlanego, co m.in. „pozwoliło zagregować informacje na temat najczęstszych błędów identyfikowanych przez straż podczas dokonywania odbioru budynków wykonanych z drewna”. Sonia Sobczyk-Grygiel Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję