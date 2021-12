Bardzo niewielka. Formalnie rzecz biorąc, może być poważny kłopot z samym przyjęciem pozwu. Z zapisów konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej w 1947 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, wynika, że WHO posiada pełen immunitet jurysdykcyjny. Oznacza to, że nie można jej skutecznie pozwać przed sądami w państwie, które podpisało tę konwencję - a Rosja to zrobiła. Już tylko z tego powodu, jakikolwiek pozew powinien zostać odrzucony. Nie znalazłem przepisów, które wyłączałyby zastosowanie tych postanowień prawa międzynarodowego. Organizacje wyspecjalizowane mogą co prawda zrzec się immunitetu, ale nie widzę powodu, dla którego WHO miałoby to robić.