A to oznacza, oprócz konieczności uzyskania zezwoleń administracyjnych, także spełnienie rygorów związanych z posiadaniem zabezpieczenia finansowego oraz stosowanie się do przepisów ustawy o czasie pracy kierowców. Dziś czas pracy kierowców pojazdów do 3,5 tony nie jest normowany. Po wejściu w życie nowego prawa obowiązkowe będzie np. stosowanie w takich pojazdach tachografów.