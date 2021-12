Problem ten został dostrzeżony przy okazji pozwu wytoczonego przez niemiecki związek organizacji konsumenckich Facebookowi. Dotyczył on udostępniania przez globalny serwis społecznościowy gier pochodzących od zewnętrznych dostawców. Klikając „zagraj teraz”, użytkownik Facebooka godził się nie tylko na przekazywanie dostawcom gier swych danych osobowych, lecz w przypadku jednej z aplikacji także na publikowanie swojego zdjęcia czy statusu. Zdaniem niemieckiego związku organizacji konsumenckich nie spełnia to wymogów dotyczących zgody na przekazywanie danych, jakie nakłada RODO . Dlatego zażądał przed sądem zaprzestania tych praktyk i nakazania Facebookowi, by udostępniał swym użytkownikom klarowne informacje na temat przekazywanych danych.