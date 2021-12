Jednak kwestia kosztów utrzymania policji nie wyczerpywała całego sporu. Przewoźnik zaskarżył również kalkulację opłaty, która była oparta na ustalonej w 2002 r. wartości gruntów wykorzystanych pod budowę autostrad - niezależnie od tego, czy dana droga jest nowa, zbudowana w latach 60. XX w., czy też pochodzi z czasów np. III Rzeszy. To zagadnienie nie było nawet przedmiotem pytania prejudycjalnego, bo niezgodność z prawem była dla sądu oczywista. Pozostawało ustalenie, w jakim procencie taki sposób wyceny gruntów pod drogami płatnymi zawyżał stawki e-myta. Początkowo sąd skłaniał się ku określeniu tego na 1,8 proc., jednak pełnomocnik przedsiębiorcy argumentował, że powinno to być 4,91 proc. Po zmianie składu orzekającego sąd podzielił to zdanie.