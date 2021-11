Takie wnioski wynikają z wyroku kończącego wieloletni proces, który wytoczyła spółka będąca swego czasu akcjonariuszem niefunkcjonującej już dziś firmy komputerowej JTT. Firma ta – będąca w latach 90. ubiegłego wieku głównym producentem komputerów w Polsce (obok słynnego Optimusa należącego do Romana Kluski) – padła ofiarą (podobnie jak Optimus) błędnych decyzji fiskusa. Nakazał on JTT zwrot VAT oraz zapłatę kar finansowych za przeprowadzanie transakcji polegających na sprzedaży gotowych komputerów za granicę, które następnie były importowane do Polski i sprzedawane szkołom. Dzięki temu producent oszczędzał na VAT, bo sprzedaż komputerów instytucjom oświatowym była wówczas obłożona zerową stawką tego podatku.