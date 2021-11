Dość często spotykam się z propozycjami wprowadzenia kar umownych (tzw. NDA, z ang. non-disclosure agreement - red.) za brak zachowania poufności przez kancelarię prawną. Najczęściej, choć nie tylko, dotyczy to dużych klientów , przeważnie z zagranicznym kapitałem i standardami globalnymi dla całej korporacji - mówi nam dr Michał Mostowik, adwokat i starszy prawnik w kancelarii DLK Legal.

- Miałem takie żądanie od dużej polskiej spółki giełdowej. Nieoczekiwane, bo przedstawione już na pierwszym spotkaniu. W umowie o zachowaniu poufności, którą miałem podpisać od ręki. Odmówiłem, pomimo iż zależało mi na kliencie - opowiada z kolei Janusz Piotr Kolczyński, partner zarządzający w Kancelarii C.R.O.P.A. Jak dodaje, nie było możliwości negocjowania warunków umowy - współpraca była uzależniona od podpisania jej w przedstawionej formie.

Adwokat Bartosz Grohman, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, uważa, że przyczyną przedstawiania kancelariom NDA z karami finansowymi może być zmniejszające się zaufanie do zawodów prawniczych (patrz: opinia). Ale to niejedyny powód.

Wiele przyczyn

Zdaniem dr. Michała Mostowika sankcje mogą mieć na celu zmotywowanie kancelarii do wprowadzenia wyższych standardów bezpieczeństwa. W świecie cyfrowym brak dochowania poufności nie musi bowiem polegać tylko na tym, że pełnomocnik lekkomyślnie albo w złej wierze ujawni dane objęte tajemnicą osobie trzeciej. - Coraz bardziej może zawodzić technologia. Zdarzały się przypadki, gdy dane z kancelarii prawnych wyciekały do sieci - mówi dr Mostowik.

Podobnego zdania jest Tomasz Zalewski, radca prawny i partner w kancelarii Bird & Bird.

- Wciąż nie wszyscy uświadamiają sobie, że w XXI w. ochrona tajemnicy zawodowej to nie tylko zamykanie drzwi do kancelarii i zachowanie dyskrecji w rozmowach. Niestety zdarza się, że pełnomocnicy ostentacyjnie naruszają standardy poufności, o czym może przekonać się każdy, kto podróżuje np. pociągami - opowiada prawnik.

Z kolei dr Zbigniew Okoń, radca prawny i partner w kancelarii Maruta Wachta, uważa, że kancelarie zaczęły być traktowane przez firmy jak zwykli usługodawcy, wobec których stosuje się standardowe procedury współpracy z podmiotami trzecimi. - Część spółek ma reguły korporacyjne, zgodnie z którymi ujawnianie na zewnątrz jakichkolwiek informacji poufnych musi być zabezpieczone w formie NDA. Nie bierze się przy tym w ogóle pod uwagę faktu istnienia tajemnicy zawodowej - mówi dr Okoń.

Jego zdaniem zjawisko może również brać się z tego, że rynek usług dla większych firm stał się bardziej skomplikowany. Coraz więcej firm consultingowych oferuje swoim klientom wsparcie prawne, a kancelarie - usługi z obszaru consultingu gospodarczego.

- Dla klientów granica pomiędzy tym, co jest przedmiotem usługi prawnej objętej tajemnicą zawodową, a co doradztwem biznesowym, może nie być do końca czytelna - wskazuje dr Zbigniew Okoń. To właśnie dlatego wygodniejsze może być każdorazowe podpisywanie NDA, w dodatku z karami umownymi za ich nieprzestrzeganie.

Element negocjacji

Przepytywani przez nas prawnicy różnie oceniają żądanie od nich podpisania NDA z karami umownymi. Część stara się unikać takiej współpracy, inni traktują konieczność podpisania takiej umowy jako jeden z elementów negocjacji dotyczących współpracy z klientem.

Zdaniem Janusza Piotra Kolczyńskiego proszenie pełnomocnika profesjonalnego o spełnienie dodatkowych wymogów i obwarowanie ich karami umownymi jest niewłaściwą praktyką, bo stanowi próbę przerzucenia ryzyka biznesowego na prawników. Według mec. Kolczyńskiego kancelarie powinny z tym polemizować. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej wynika bowiem wprost z przepisów. A za uchybienia grozi odpowiedzialność dyscyplinarna, odszkodowawcza lub nawet karna.

Ponadto adwokaci i radcowie prawni muszą obowiązkowo mieć zawartą umowę ubezpieczenia OC o minimalnej sumie gwarancyjnej 50 tys. euro. Przykładowo w imieniu adwokatów zrzeszonych w okręgowych izbach umowę z brokerem zawiera Naczelna Rada Adwokacka. Pełnomocnicy mogą wykupić pakiet z wyższą sumą ubezpieczenia bądź rozszerzyć ochronę na dodatkowe rodzaje zdarzeń. Wiele kancelarii decyduje się też na osobne polisy, często na sumy przekraczające milion złotych.

- Wystarczającym zabezpieczeniem finansowym jest informacja o wysokości ubezpieczenia OC prawnika. To ono służy do zabezpieczenia interesów klienta w przypadku ewentualnych problemów - wskazuje mec. Kolczyński.

Zgadza się z tym Tomasz Zalewski. - Standardem jest i była informacja o wysokości polisy, a nie zastrzeganie w umowie o świadczenie usług prawnych kar umownych lub podpisywanie innej umowy w tym zakresie, w tym definiowanie, co według umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa - mówi Zalewski.

Nie trzeba czekać

Dlaczego firmy wolą podpisywać NDA z karami finansowymi, skoro mogłyby uzyskać odszkodowanie z OC pełnomocnika? Bo w np. przy wycieku danych nie zawsze jest łatwo ustalić szkodę. Procesy z tym związane mogą trwać wiele lat i niekoniecznie muszą się zakończyć sukcesem dla powoda. W przypadku NDA z karami umownymi sprawa jest prosta - sięga się po ustalone sankcje, gdy dochodzi do naruszenia warunków kontraktu.

- Niewątpliwie zawarte w umowie kary zwiększają ryzyko dla kancelarii. A zatem należy przeprowadzić analizę, czy współpraca jest warta ponoszenia takiego ryzyka - uważa z kolei Zbigniew Okoń. Jednocześnie dodając, że nie chciałby, aby takie kontrakty stały się standardem rynkowym. Zwiększyłoby to bowiem koszty obsługi prawnej i wydłużyłoby negocjacje z klientami. ©℗

opinia

Wyraźnie mamy do czynienia z obniżeniem zaufania do zawodów prawniczych

Zjawisko żądania od pełnomocników podpisywania umów o zachowaniu poufności pod rygorem kar finansowych nie było jeszcze analizowane przez Naczelną Izbę Adwokacką. Jeśli sygnałów będzie odpowiednio dużo, wówczas będzie można mówić o problemie systemowym.

Komentując wpływające do redakcji DGP doniesienia - niewątpliwie mamy do czynienia z pewnym obniżeniem zaufania do zawodów prawniczych. Jako NRA zauważamy, że niektórzy adwokaci czasami zbyt wylewnie epatują swoimi przemyśleniami na forach w internetowych mediach społecznościowych - czy to podpytując kolegów po fachu o możliwe rozwiązania w ich sprawach, czy np. publikując i komentując treści wyroków bądź ich fragmentów. Ocierają się przy tym czasami o ujawnianie informacji dotyczących swoich klientów. Ten problem jest dla nas zauważalny. Można naturalnie wszczynać w takich sprawach postępowania dyscyplinarne, ale ważniejsze jest zachowanie rozsądku wśród profesjonalistów. Wszak klienci też mogą dostrzegać, że pełnomocnicy próbują zaistnieć w mediach czy w swoim środowisku poprzez wpisy w internecie. I być może decydują się na większą ostrożność, pomimo istnienia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.