Zdaniem związku próby wprowadzenia takich postanowień do umów z najemcami są bezpodstawne, a mimo to, zwłaszcza mniejsze firmy, są zmuszane do ich zaakceptowania. Tymczasem, jak podkreślają najemcy, uruchomienie podczas pandemii tego kanału sprzedaży przez działające w galeriach sklepy , odbywa się bez żadnego udziału ze strony wynajmujących.

Przeciwnie, korzystają one na tym, że klienci przychodzący po odbiór towaru do centrum, przy okazji mogą zainteresować się pozostałą jej ofertą i zrobić kolejne zakupy. Gdyby tego nie planowali, wybraliby dostawę do domu czy paczkomatu.

Choć zainteresowanie handlem elektronicznym wzrosło w czasie lockdownów, to nadal 80 proc. przychodów firm obecnych w centrach handlowych pochodzi z tradycyjnej, stacjonarnej formy sprzedaży. To nie pierwszy konflikt dotyczący e-handlu w galeriach handlowych. Wcześniej zdarzały się przypadki, że wynajmujący kwestionowali ustawowe zawieszenie pobierania czynszów w okresie zakazu handlu, jeśli w tym czasie sklep w zamkniętej galerii handlowej dokonywał wysyłek towarów przez internet.

Spory co do wysokości czynszów płaconych przez najemców w wielkopowierzchniowych placówkach handlowych są konsekwencją wprowadzanych w 2020 r. zakazów handlu. Najpierw art. 15 ze specustawy covidowej przewidywał zawieszenie czynszów na okres obowiązywania zakazu handlu, a następnie art. 151 80 proc. zniżkę w czasie lockdownu i 50 proc. obniżki przez trzy miesiące po zniesieniu ograniczeń. Jednak ustawowe zniżki były obwarowane koniecznością przedłużenia umów o sześć miesięcy plus okres obowiązywania zakazu handlu. W rezultacie właściciele sklepów w wyniku czterech lockdownów byliby zmuszeni do przedłużenia umów o 865 dni, mimo iż sam zakaz handlu obowiązywał tylko przez 145 dni. Dlatego kolejna nowelizacja specustawy covidowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1192) wprowadziła możliwość wycofania się z wcześniej złożonych ofert za trzy pierwsze lockdowny.