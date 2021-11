Taki wpis do KRS ma charakter konstytutywny. Oznacza to, że dopiero z chwilą jego dokonania wprowadzone zmiany w umowie spółki stają się w pełni skuteczne i obowiązujące. Jednocześnie należy pamiętać, że zmianę umowy spółki trzeba zgłosić do KRS w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia odpowiedniej uchwały. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, to sąd odmówi dokonania wnioskowanego wpisu. Istotne jest również to, że nie można uzależniać zmiany umowy spółki od innych okoliczności. Decydujące znaczenie dla określenia skuteczności uchwały ma bowiem wyłącznie dokonanie wpisu do KRS. Nie mają znaczenia żadne inne regulacje, choćby nawet godzili się na nie wspólnicy. Bezskuteczne będzie m.in. przyjęcie warunku, że zmiana umowy spółki wchodzi w życie np. dopiero w określonym terminie od dokonania wpisu w KRS.