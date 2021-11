Grzywna, co do której wypowie się dzisiaj Sąd UE, została nałożona w 2017 r. za nadużywanie pozycji monopolisty. Chodzi o promowanie w wynikach wyszukiwania własnej porównywarki cenowej: Google Shopping. Z jednej strony pozwala ona konsumentom na szybkie porównanie niektórych ofert, z drugiej jednak – preferując własną porównywarkę cenową – wyświetlała na wysokich pozycjach wyników wyszukiwania określone pozycje, a pozostałe były przesuwane na niższe. W ten sposób szanse tych ostatnich firm na dotarcie do klientów były dużo mniejsze. Zdaniem KE usługi wyszukiwania i porównywania cen powinny być od siebie całkowicie oddzielone, żeby zachować uczciwą konkurencję.