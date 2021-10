Firma, która stworzyła oprogramowanie, przekonywała, że art. 6 wprowadza jedyny wyjątek dotyczący dekompilacji i jest on ograniczony wyłącznie do sytuacji, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia interoperacyjności. TSUE nie zgodził się z tą argumentacją. Jego zdaniem łączna lektura przepisów , w tym także motywów dyrektywy, nie daje podstaw do takiej wykładni. Prawodawcy chodziło bardziej o wyodrębnienie w osobnym przepisie kwestii interoperacyjności niż o ograniczenie możliwości dekompilacji. Bez niej bowiem uprawnienie do naprawiania błędów, przyznane wprost w innym przepisie, pozostawałoby często iluzoryczne.