Początkowo powództwo zostało oddalone przez sąd I instancji, gdyż decyzja komisji nie dotyczyła pozwanej firmy, jednak po wniesieniu apelacji sąd okręgowy w Barcelonie zdecydował się wystąpić z pytaniem prejudycjalnym do TSUE . Sprawę rozstrzygnęła w ubiegłym tygodniu Wielka Izba.

Trybunał wskazał, że zgodnie z prawem Unii każdy poszkodowany może się domagać naprawienia szkody od „przedsiębiorstw” uczestniczących w kartelu lub innych praktykach zakazanych na mocy art. 101 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie zaś z orzecznictwem Trybunału pojęcie „przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 101 TFUE obejmuje każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jego statusu prawnego oraz sposobu finansowania, i oznacza w związku z tym jednostkę gospodarczą, nawet jeśli z prawnego punktu widzenia jednostka ta składa się z kilku osób fizycznych lub prawnych. Taka interpretacja, zdaniem TSUE , z mocy prawa prowadzi do odpowiedzialności solidarnej między podmiotami tworzącymi jednostkę gospodarczą w chwili popełnienia naruszenia.

Wynika z tego, że poszkodowany może się domagać pociągnięcia spółki zależnej do odpowiedzialności cywilnej za stwierdzone naruszenie art. 101 TFUE przez spółkę dominującą. Musi jednak wykazać, że stanowią one jedną „jednostkę gospodarczą” ze względu na powiązania ekonomiczne, prawne i organizacyjne, a także rzeczywisty związek między działalnością gospodarczą obu spółek. Pozwana spółka zależna może oczywiście kwestionować przed sądem swoją przynależność do tej „jednostki gospodarczej”.