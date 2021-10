To od kilku miesięcy codzienność w prowadzeniu biznesu. Na szczęście te wyzwania pojawiają się stopniowo, więc jest czas na ich absorpcję i dostosowanie firmy do działania w mniej sprzyjających warunkach. Gorzej, gdy nagle firmę dotyka strata 300–400 tys. zł wynikająca z braku zapłaty za towar . W dodatku w praktyce nie do odzyskania.