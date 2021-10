Napoje alkoholowe, w przeciwieństwie do wody butelkowanej, nie są zwykle przeznaczone do gaszenia pragnienia i nie odpowiadają potrzebom życiowym. Klient nie zostanie więc wprowadzony w błąd przez wodę i wino, nawet jeśli posiadają one podobne oznaczenia – stwierdził Sąd Unii Europejskiej.

Sprawa dotyczyła znaku towarowego, który w 2017 r. chciała zarejestrować portugalska spółka Sociedade Água de Monchique. Zgłosiła ona oznaczenie graficzne „chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH" dla klasy 32 ‒ napojów bezalkoholowych (m.in. wody butelkowanej). W 2018 r. Pere Ventura Vendrell, właściciel hiszpańskiej winiarni Pere Ventura, wniósł sprzeciw wobec tej rejestracji. Argumentował, że zgłaszane oznaczenie koliduje z posiadanym przez niego znakiem towarowym „CHIC BARCELONA", przypisanym do klasy 33 (napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa: win, win musujących, likierów, wyrobów spirytusowych). W tym samym roku Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) częściowo uwzględnił sprzeciw Vendrella. Wskazał, że objęte zgłoszonym znakiem towarowym „napoje bezalkoholowe" faktycznie są w niewielkim stopniu podobne do „napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa". Istniało zatem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd klientów. Urząd nie dostrzegł zaś takiego ryzyka w zakresie, w jakim sprzeciw został wniesiony dla towarów „woda butelkowana i wody mineralne". Ocenił, że wino oraz woda to bowiem towary o różnym charakterze, celu i zastosowaniu. Spożywane są też przy różnych okazjach, należą do różnych segmentów cenowych i nie mają tego samego pochodzenia handlowego. Vendrell wniósł odwołanie od decyzji EUIPO. Izba odwoławcza uwzględniła je w całości. Stwierdziła, że kolidujące ze sobą znaki towarowe wykazują znaczny stopień podobieństwa wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego. Portugalska spółka wniosła skargę na decyzję izby odwoławczej EUIPO do Sądu Unii Europejskiej. Ten uznał, że ze względu na brak zawartości alkoholu w składzie wody butelkowanej, do której odnosi się znak towarowy, towar różni się od wszystkich produktów objętych wcześniejszym znakiem towarowym należącym do Vendrella. Sąd podkreślił, że skutki spożycia alkoholu nie są tożsame ze skutkami spożycia wody butelkowanej. Ponadto cel i sposób używania rozpatrywanych towarów są odmienne. Sąd wskazał też, że rozpatrywane towary nie są komplementarne, ponieważ nabywca jednego z towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym nie jest zobowiązany do zakupu produktu Vendrella, i odwrotnie. Towary nie konkurują również ze sobą, bo trudno uznać wodę za zamiennik wina. Woda butelkowana jest też, co do zasady, znacznie tańsza niż napoje alkoholowe, więc rozpatrywane towary również z tego punktu widzenia nie są wzajemnie zastępowalne. Fakt, że towary mogą być sprzedawane w tych samych placówkach, nie pozwala na uznanie ich za podobne. Sąd stwierdził nieważność decyzji izby odwoławczej EUIPO. ©℗ orzecznictwo Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 22 września 2021 r. w sprawie T-195/20 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia Jakub Styczyński