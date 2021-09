Katowicki sąd w uzasadnieniu orzeczenia wskazał też, że większość zawartych w rozporządzeniach rozwiązań w rzeczywistości powiela te, które mogą być zastosowane w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej. Rząd jednak nie zdecydował się go wprowadzić. Zdaniem sądu , „nie może być tak, że złagodzone zostają (…) konstytucyjne warunki wprowadzania stosownych ograniczeń, natomiast same ograniczenia właściwe dla stanów nadzwyczajnych funkcjonują w przestrzeni prawnej”. I chociaż sąd nie kwestionował merytorycznego uzasadnienia ograniczania działalności gospodarczej ze względu na pandemię, to jednak nie doszukał się w tym usprawiedliwienia ustawodawcy. Podkreślił także, że jeśli tego typu obostrzenia po raz kolejny zostaną wprowadzone tym samym aktem prawnym, to sąd (powołując się na art. 178 konstytucji, czyli zasadę niezawisłości sędziowskiej) powinien odmówić ich zastosowania.