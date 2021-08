Istotną zmianą ma być możliwość wyznaczania w przestrzeni powietrznej stref geograficznych, które ułatwiają, ograniczają lub wykluczają wykonywanie operacji z użyciem systemów dronów. Ma to pozwolić wyeliminować zagrożenia związane z bezpieczeństwem, prywatnością, ochroną danych osobowych lub ochroną środowiska naturalnego. Zadania z tym związane zostaną powierzone Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Określi ona warunki do wykonywania określonych operacji we wskazanych strefach. Będzie to uzależnione od rodzaju lotu, obszaru, nad którym ma być wyznaczona strefa, celu jej wyznaczenia oraz rodzaju wykorzystywanych bezzałogowych statków powietrznych.