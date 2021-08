Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w odpowiedzi na wpływające do niego skargi podróżnych wydał decyzję o naruszeniu przez firmę unijnego rozporządzenia nr 261/2004 (ustanawia ono wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład). W efekcie nakazał firmie wypłacić każdemu pasażerowi po 600 euro, nałożył również na nią karę pieniężną w wysokości 4800 zł. W uzasadnieniu wskazał, że potencjalne zagrożenie związane z silnikiem maszyny było znane co najmniej trzy miesiące wcześniej. Co więcej, nie wiadomo, czy przewoźnik przeprowadził prewencyjną kontrolę tego typu urządzeń, do czego był zobowiązany. Stąd organ uznał, że nie wystąpiła nadzwyczajna okoliczność uzasadniająca odwołanie lotu, a przewoźnik nie został zwolniony z obowiązku wypłacenia pasażerom odszkodowania, pomimo zaproponowania alternatywnego rejsu w najbliższym możliwym terminie.