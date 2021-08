W tej kwestii obawy wyrażone w piśmie Krajowej Rady Spółdzielczej są w dużej mierze uzasadnione. Wskazany przepis pozostaje słusznym wyjątkiem od ogólnej zasady swobody dostępu do informacji o działalności spółdzielni. Wyłączenie go i niezastąpienie jakąkolwiek racjonalną figurą prawną dotyczącą możliwości odmowy udostępnienia wglądu do dokumentacji przez spółdzielnie mieszkaniowe rzeczywiście prowadzi do naruszenia lub nawet uniemożliwienia im skutecznej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.