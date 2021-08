Niemożność osiągnięcia celu spółki ma miejsce np. wtedy, jeśli spółce – założonej po to, żeby prowadzić koncesjonowaną działalność gospodarczą – nie przyznano koncesji lub ją cofnięto. Spółka nie może osiągnąć swojego celu również wtedy, gdy nie dysponuje wystarczającym kapitałem do dalszego funkcjonowania i nie ma możliwości uzyskania go od wspólników albo w formie kredytu. Stwierdzono to w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 28 stycznia 2020 r. (sygn. akt I AGa 222/19). Jednocześnie podkreślono, że ta niemożność osiągnięcia celu – będąca przyczyną rozwiązania spółki – zasadniczo musi mieć charakter trwały oraz obiektywny. Niekiedy jednak może mieć również przyczyny subiektywne, jeżeli jest wywołana wspomnianymi stosunkami spółki. Przykładem takiej subiektywnej przyczyny jest konflikt między wspólnikami posiadającymi taką samą liczbę udziałów, który uniemożliwia podjęcie uchwał w sprawie pokrycia strat czy też wyboru organu spółki. W konsekwencji taka sytuacja utrudnia lub wręcz uniemożliwia właściwe funkcjonowanie spółki.