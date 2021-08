Aby poznać mechanizm zbierania, przetwarzania i wreszcie wykorzystywania tych danych ochotnicy z Fundacji Panoptykon złożyli do 30 firm wnioski o dostęp do informacji, jakie portale czy brokerzy danych posiadają na ich temat. Niektórzy administratorzy, w tym m.in. Onet i Interia, odmówili. Panoptykon zaskarżył te odmowy do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, domagając się, by ten zobowiązał portale do udostępnienia danych osobowych wnioskodawcom, wraz ze wskazaniem przypisanych im kategorii marketingowych, czyli profili behawioralnych. Jak właśnie poinformowała fundacja , przygotowuje ona pismo ponaglające do UODO, bo choć minęło 2,5 roku, to wciąż nie wydano decyzji w tej sprawie. Tymczasem, według Panoptykonu, osiem miesięcy temu urząd miał informować, że jest już gotów do wydania rozstrzygnięcia w sprawie Interii.