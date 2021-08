Przypomnijmy, że w czasie poprzednich lockdownów najemcy mogli się zwolnić się z czynszu za czas trwania przymusowych przestojów, lecz w zamian musieli złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o sześć miesięcy plus czas lockdownu – umożliwiał to (uchylony już) art. 15ze ustawy o COVID-19 (czyli ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1192). Sęk w tym, że za każdym razem było to wydłużenie o sześć miesięcy. Teraz ustawodawca w najnowszej noweli dał przedsiębiorcom możliwość wycofania się z tych ofert, lecz tylko za trzy ostatnie lockdowny. Przy czym najemca nadal nie ma obowiązku zapłaty czynszu i innych opłat za ten okres. Jest jednak warunek: przedsiębiorcy chcący skorzystać z tej możliwości muszą najpóźniej do 6 sierpnia 2021 r. złożyć oświadczenie, w których będą mogli uwolnić się od skutków prawnych złożonych uprzednio ofert – tak wynika z art. 7 ostatniej nowelizacji, tj. ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1192). W praktyce pojawiają się wątpliwości przedsiębiorców – przede wszystkim najemców powierzchni w centrach handlowych – dotyczące np. formy złożenia oświadczenia albo ważności dodatkowych aneksów umów zawartych na podstawie art. 15ze ustawy o COVID-19. Odpowiadamy na wybrane pytania.

Przedłużenie umowy za oba lockdowny zostanie w całości anulowane. Umowa zakończy się więc w listopadzie 2022 r. Taki bowiem był cel nowelizacji ustawy covidowej. Chodziło o to, by zapobiec przedłużaniu umów najmu o długie lata w sytuacji, kiedy centra handlowe były zamknięte relatywnie krótko. Natomiast w mocy pozostają inne skutki oświadczeń o przedłużeniu najmu. W szczególności skuteczne pozostaje zwolnienie najemców ze wszelkich związanych z umowami najmu należności na rzecz centrów handlowych, a więc przede wszystkim z czynszu i opłat eksploatacyjnych.

Nowelizacja ustawy nie odnosi się wprost do tzw. aneksów covidowych. Niemniej jednak w polskim prawie obowiązuje generalna zasada kauzalności czynności prawnych o charakterze przysparzającym. Dla aneksów covidowych ma to takie znaczenie, że w razie złożenia przez najemcę oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oferty przedłużenia umowy, odpada podstawa gospodarcza (causa) ich zawarcia. Co do zasady, w momencie skorzystania z art. 7 znowelizowanej ustawy aneksy automatycznie tracą swoją moc. Jakkolwiek kwestie te należy analizować w okolicznościach konkretnego przypadku, zaleca się staranne przemyślenie, czy anulowanie prolongat w takiej sytuacji najemcy się opłaca. Bo choć w przedstawionej sytuacji wynajmujący będzie musiał zwrócić najemcy pomniejszoną opłatę eksploatacyjną za czas lockdawnu – bo na podstawie art. 15 nie musiał jej wnosić za ten okres – to zarazem będzie mógł domagać się od najemcy wyrównania czynszu za 2021 r. po zakończeniu lockdownu.