Przeciwne stanowisko prezentują galerie handlowe. Jak pisaliśmy niedawno („Galerie interweniują w Brukseli”, DGP nr 130/2021), Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) w imieniu branży wysłała do Komisji Europejskiej ogólną informację o rynku, wykorzystując tym samym mechanizm sygnalisty. Intencją stowarzyszenia jest przekazanie informacji m.in. w celu rozważenia przez komisję możliwości wszczęcia odpowiedniego postępowania z urzędu. PRCH argumentuje m.in., że regulacje ustawy antycovidowej dotyczące czynszów w galeriach to program pomocowy, który stanowi niedozwoloną pomoc publiczną naruszającą traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Artykuł 7 znowelizowanej ustawy stanowi, że uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli dotyczącego przedłużenia umowy najmu może odnosić się tylko do okresu po 31 grudnia 2020 r. Można to zrobić, składając drugiej stronie oświadczenie na piśmie. Jest na to 14 dni od wejścia ustawy w życie.

Jak tłumaczył wcześniej w DGP („Senat poprawił przepisy o czynszach w galeriach”, DGP nr 117/2021) prof. Tomasz Sójka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zadaniem art. 7 jest ograniczenie skutków błędnej konstrukcji art. 15ze, wskutek czego najemcy byli zmuszani do przedłużania umów z galeriami o okres każdego kolejnego lockdownu plus każdorazowo o sześć miesięcy. W sumie daje to blisko trzy lata (865 dni). W przypadku przedłużeń umów, które następowały po 31 grudnia 2020 r., najemcy będą mogli uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli o przedłużeniu. Oznacza to istotne skrócenie okresu obowiązkowego przedłużenia umowy.