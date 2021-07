Kary na przedsiębiorcę z Łukowa nałożył tamtejszy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w kwietniu 2021 r. Rzecznik przyłączył się do sporu już na etapie odwoławczym, a więc w postępowaniach toczących się przed Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Lublinie. Zakwestionował on wymierzenie restauratorowi administracyjnych kar pieniężnych w kwocie łącznej 30 tys. zł. Była to konsekwencja kontroli przeprowadzonej w obiekcie w styczniu i lutym 2021 r. Sanepid wskazał na naruszenia obowiązku przygotowania i podawania posiłków i napojów klientom lokalu zgodnie z wymogami obowiązującymi w okresie pandemii, co miało bezpośrednio zagrażać życiu lub zdrowiu gości.