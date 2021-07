Ustawa nowelizująca uchyla dotychczasowy art. 15ze ustawy covidowej. Dla przypomnienia: przepis ten przewiduje wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu, uzależniając to od złożenia wynajmującemu przez najemcę oferty przedłużenia najmu o czas zakazu przedłużony o sześć miesięcy. W jego miejsce wprowadzono natomiast nowy art. 15ze1, który będzie miał zastosowanie do przyszłych lockdownów. I tak art. 15ze1 ust. 1 ustawy covidowej dotyczy umów najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów zawartych przed 14 marca 2020 r., na mocy których doszło do oddania do używania powierzchni handlowej w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw. Przepis ten stanowi, że wysokość świadczeń najemcy należnych wynajmującemu z tytułu umowy najmu zawartej przed 14 marca 2020 r. – tj. przed datą pierwszego lockdownu – ulega obniżeniu do 20 proc. wysokości świadczeń należnych na podstawie umowy przed 14 marca 2020 r. Natomiast w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu – do 50 proc. wysokości świadczeń należnych wynajmującemu na podstawie umowy przed 14 marca 2020 r.

Jeżeli którakolwiek ze stron umowy uzna, że obniżenie wysokości świadczeń narzucone art. 15ze1 ust. 1 ustawy nowelizującej nie jest uzasadnione, może „żądać oznaczenia przez sąd” wysokości obniżenia świadczeń w okresie lockdownu, zmiany sposobu ich wykonania lub zmiany okresu, w jakim wynajmującemu przysługują świadczenia w obniżonej wysokości. Ujmując to prościej: zarówno wynajmujący, jak i najemca może wystąpić z powództwem do sądu, domagając się zmiany wysokości obniżki (żądając, by była ona większa, jak i mniejsza), a także zmiany zasad jej stosowania. Przy czym z ustawy nowelizującej wprost wynika, że strona kwestionująca wysokość obniżki musiałaby wykazać, że ustawowa jej wartość nie jest uzasadniona na podstawie art. 3571 kodeksu cywilnego. Przepis ten przewiduje natomiast możliwość zmiany przez sąd danego świadczenia (np. wysokości czynszu najmu), jeżeli „z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy”. W praktyce oznacza to tyle, że w trakcie procesu strona kwestionująca wysokość ustawowej obniżki czynszu musiałaby wykazać, że obniżka ustawowa nie jest adekwatna do skali zmian stosunków pomiędzy wynajmującym a najemcą, do trudności, z jakimi się borykają, lub do strat, które by ponieśli.