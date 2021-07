Jak stwierdził, również uczestniczący w spotkaniu, Przemysław Chimczak-Bratkowski z Fundacji Rynku Najmu, który współpracuje przy tworzeniu regulacji jako ekspert, dziś fundusze zagraniczne nie mają problemu z tym, żeby inwestować w Polsce. To, co dziś jest problemem, zauważył, to fakt, że polscy drobni inwestorzy, którzy chcieliby bardziej profesjonalnie inwestować w nieruchomości, w tej chwili nie mają takiej możliwości. Jak dodał, fundusze – które dywersyfikują swój portfel, są w stanie reagować na trendy i decydować, czy inwestują w mieszkania na wynajem, czy np. w magazyny – to znacznie bezpieczniejsza opcja dla indywidualnych inwestorów niż kupowanie 5, 8 czy 10 mieszkań , które dodatkowo winduje ceny.