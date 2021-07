Ważna była zmiana w prawie, która w czerwcu 2020 r. wprowadziła do przepisów nowe, uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu. Ogłoszenie otwarcia tej formy restrukturyzacji następuje wyłącznie za pośrednictwem obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i nie jest rejestrowane przez sąd. Takie postępowania szybko stały się dominującą formą ogłaszania niewypłacalności i w pierwszym półroczu br. stanowiły ponad dwie trzecie wszystkich przypadków. W analogicznym okresie ub.r. ta forma nie była jeszcze dostępna dla przedsiębiorców i wszystkie sprawy musiały przejść drogę sądową. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. sądy ogłosiły w sumie upadłość i restrukturyzacje 380 polskich firm, czyli o 16 proc. mniej rok do roku. Jeśli jednak dodamy do tego nową formę prawną ogłaszania niewypłacalności, to mamy 1175 przypadków – o 160 proc. więcej rok do roku.