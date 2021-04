Powstaje pytanie, czy sąd może orzec przepadek w razie braku wniosku o ściganie. Jeżeli sprawca uczynił sobie stałe źródło dochodu z popełnienia przestępstwa albo dopuszcza się przestępstwa w stosunku do towaru znacznej wartości, to popełnia czyn zabroniony wskazany w art. 305 ust. 3 p.w.p. To przestępstwo jest ścigane z oskarżenia publicznego. Zatem nie wymaga wniosku uprawnionego przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 306 ust. 1 p.w.p., sąd orzeka wtedy przepadek obligatoryjnie. Z punktu widzenia pokrzywdzonych przedsiębiorców sposób uregulowania instytucji przepadku jest dość zawiły. Należy jednak pamiętać, że co do zasady, w obecnym stanie prawnym orzeczenie przepadku w formie zniszczenia towarów zależne jest od spełnienia warunków określonych wspomnianymi przepisami.