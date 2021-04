Funkcjonariusze policji mają prawo do wylegitymowania klientów, ale nie do robienia zdjęć ich dowodom osobistym. Nie ma ku temu żadnych podstaw prawnych, a takie działanie może mieć poważne skutki. Gdyby bowiem doszło do wycieku zdjęcia z telefonu funkcjonariusza, kopia dokumentu mogłby być użyta przez podmiot nieuprawniony chociażby do zaciągnięcia pożyczki. ‒ Klienci nie powinni wyrażać zgody na tego typu żądania. To działania bezprawne, które powinno się zgłosić odpowiednim organom ścigania. Ewentualnie, z uwagi na naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – wskazuje Piotr Walczak, adwokat w Kancelarii Walczak Wasielewska Adwokaci.