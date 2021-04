Dzięki trybowi Fast Track (szybka ścieżka) zgłoszenia mają być krócej badane i szybciej rejestrowane (a w przypadku znaków towarowych także opublikowane) niż w przypadku skorzystania z tradycyjnej formy zgłoszeń. To procedura podobna do tej, którą stosuje od kilku lat Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

– Przy optymistycznym scenariuszu czas rejestracji może się skrócić nawet o połowę. Jednak UP RP dopiero niedawno zaprezentował nową procedurę, więc nie zdążyliśmy dowiedzieć się jeszcze, jak ona funkcjonuje w praktyce – wskazuje Piotr Zawadzki, radca prawny i rzecznik patentowy w kancelarii prawnej Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. A jego kancelaryjna koleżanka, aplikant adwokacki Ewa Bugajska, zauważa, że badanie formalne zgłoszenia znaku towarowego w trybie zwykłym powinno zajmować średnio od miesiąca do dwóch. Jednak w przypadku wykrycia nieprawidłowości przez UP RP (np. nieuiszczenia opłaty od zgłoszenia czy błędnie skonstruowanego wykazu towarów) postępowanie to może ulec przedłużeniu nawet o kilka kolejnych miesięcy. – Przyspieszony tryb rozpatrywania zgłoszeń już na wstępie ma eliminować tego rodzaju błędy, bo wprowadza m.in. wymogi uiszczenia opłaty z góry i sporządzenia wykazu towarów i usług zgodnie z oficjalną (zharmonizowaną) bazą terminów – wskazuje Ewa Bugajska.

Aby jednak skorzystać z trybu Fast Track, należy spełnić wiele wymagań w momencie dokonywania zgłoszenia. Przede wszystkim można go dokonać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP). A to oznacza, że zgłaszający lub jego pełnomocnik musi posiadać na tej platformie swoje konto. Następnie na platformie należy wybrać odpowiednio jeden z dedykowanych dla nowego trybu formularzy, tj.:

W formularzu należy poprawnie podać dane osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zgodnie z nazwą widniejącą w KRS albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – z jednoczesnym wskazaniem aktualnego adresu siedziby albo zamieszkania zgłaszającego. Jeżeli formularz wypełnia pełnomocnik, wówczas należy dołączyć jego dane, pełnomocnictwo potwierdzające możliwość jego działania w imieniu mocodawcy oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Jeżeli w zgłoszeniu zastrzeżono tzw. uprzednie pierwszeństwa (wynikające z wcześniejszego zgłoszenia zagranicznego albo wystawienia wynalazku lub wzoru na uznanej wystawie), wówczas do podania należy dołączyć wszystkie konieczne dokumenty potwierdzające ten fakt, np. dowód pierwszeństwa, oraz – o ile są konieczne – tłumaczenie dowodu pierwszeństwa i oświadczenie o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa.

Opłata za zgłoszenie powinna być dokonana za pomocą elektronicznej usługi płatności (e-Płatności – usługi dostępnej w koncie klienta na PUEUP) przed wysłaniem zgłoszenia do urzędu. To ważna kwestia z punktu widzenia niektórych przedsiębiorców. Kaja Seń z kancelarii Affre & Wspólnicy Sp.K. twierdzi, że niektórzy wolą wnosić opłatę samodzielnie, a nie przez pośrednika (który może mieć założone konto w PUEUP), ponieważ trudniej im wykazać ten koszt przed urzędem skarbowym. Prawniczka radzi jednak, aby w tej kwestii skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym, który przygotuje najkorzystniejszy sposób rozliczenia zgłoszenia znaku dokonanego z pomocą profesjonalnego pełnomocnika.

W celu przyspieszenia wydania świadectwa ochronnego dla zgłoszeń rozpatrywanych w trybie Fast Track zgłaszający lub pełnomocnik po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy powinien wnieść na konto UP RP wskazaną w decyzji o udzieleniu prawa ochronnego opłatę za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony znaku towarowego oraz za publikację o udzielonym prawie ochronnym na znak towarowy (90 zł). W przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji należy uiścić wskazaną w decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji opłatę: za pierwszy okres ochrony wzoru przemysłowego 150 zł, a za publikację o udzielonym prawie z rejestracji 70 zł. W obu przypadkach można również złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji o udzieleniu prawa ochronnego (art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego).

Przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze, że również ewentualne błędy poczynione w podaniu czy pojawiające się wątpliwości ze strony urzędu patentowego mogą wyłączyć zgłoszenie spod możliwości procedowania w trybie Fast Track. Wówczas będzie się ono toczyło się już w trybie zwykłym. Urząd patentowy pisemnie poinformuje o tym fakcie zgłaszającego lub jego pełnomocnika. Mowa tu o sytuacjach, w których zgłoszenie przejdzie wstępne badanie formalne, lecz urząd nabierze zasadniczych wątpliwości co do dopuszczalności rejestracji. W przypadku znaku towarowego może się np. okazać, że jest on obarczony tzw. bezwzględną przeszkodą rejestracyjną, która może być podstawą odmowy udzielenia prawa. Mecenas Piotr Zawadzki wyjaśnia, że przykładem takiej przeszkody może być opisowy charakter znaku, jak w klasycznym przykładzie próby rejestracji słowa „mleko” dla mleka. W przypadku wzoru przemysłowego może to być zaś sytuacja, gdy ilustracje wzoru nie będą odpowiadać wymogom rejestracyjnym, ponieważ w ocenie urzędu nie będą one wyczerpująco ujawniały cech przedmiotu ochrony (np. w przypadku stolika kawowego o trzech nogach dołączymy tylko rzut z przodu i nie będzie widoczna jedna z nóg). ©℗