W grudniu 2020 r. prezes UOKiK nałożył karę blisko 450 tys. zł na najbardziej znanego polskiego naganiacza Damiana Żukiewicza. Promował on już co najmniej kilka piramid finansowych. Zachęcał do „inwestowania” środków przede wszystkim w tworzonych przez siebie filmach. Najczęściej były one nagrywane w egzotycznych miejscach i ekskluzywnych hotelach, a Żukiewicz nawet palił pieniądze , wywołując w odbiorcach wrażenie, że dzięki „inwestycji” ma ich tak dużo, że część może spalić.