W projekcie szczegółowo określone zostały wymagania, które musi spełniać przedsiębiorca realizujący zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. Musi być on przede wszystkim niekarany (m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu) i posiadać moce produkcyjne wykorzystywane w ramach mobilizacji gospodarki. Rozszerzeniu ma ulec katalog obszarów będących przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Został on uzupełniony m.in. o wytwarzanie i dystrybucję produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub aparatury. Dla przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz obronności ustawa przewiduje dofinansowania w ramach dotacji celowych z budżetu państwa. Ma to zachęcić do zwiększenia liczby przedsiębiorców, którzy będą chcieli takie zadania wykonywać.