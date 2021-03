Ogólne kompetencje gminy w realizacji zadań związanych z drogami przewiduje art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, z którego wynika, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Rzecz jasna, aby wykonywać zadania związane z drogami, gmina musi zlecać ich wykonywanie wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym, zawierając umowy o roboty budowlane będące następstwem udzielonych zamówień publicznych. Zapewne taka umowa łączy gminę i wskazaną firmę budowlaną. Umowa ma normatywne uzasadnienie w stosownych regulacjach prawnych kodeksu cywilnego, a mianowicie poświęcono jej odrębny rozdział. Z art. 647 k.c. m.in. wynika, że przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia . Ponadto umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem (art. 648 k.c.).