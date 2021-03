EUIPO zwrócił uwagę, że słowo „clasico” mimo braku akcentu w sposób oczywisty kojarzy się z hiszpańskim „clásico”, a więc czymś klasycznym, zwyczajnym, typowym. Może więc zostać uznane za opis danej usługi. Oznaczeń odnoszących się do rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości czy pochodzenia geograficznego danego towaru lub usługi nie można zastrzec. Chodzi o to, by każdy mógł ich używać.