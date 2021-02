Pozytywna opinia nie oznacza, że kodeksy zaczęły formalnie obowiązywać. Najpierw muszą zostać wskazane tzw. podmioty monitorujące. Jeśli uzyskają one akredytację prezesa UODO, to będą mogły rozpocząć procedurę oceny wstępnej na członków danego kodeksu. Kolejnym krokiem będzie zatwierdzenie kodeksu i umieszczenie go w publicznym rejestrze.