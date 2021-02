W jaki sposób zamieszczane, przetwarzane oraz ujawniane będą dane zawarte w Krajowym Rejestrze Zadłużonych – na to pytanie odpowiedzi znajdą się w rozporządzeniu, którego projekt opublikowało właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości. Najistotniejszą informacją jest jednak to, że resort naprawdę przygotowuje się do uruchomienia długo wyczekiwanego systemu teleinformatycznego. Start zaplanowany jest na 1 lipca 2021 r. Wielu ekspertów przypuszczało jednak, że będzie kłopot, ażeby zdążyć w tym terminie.

– Zdążymy – usłyszeliśmy zapewnienie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nowy system bardzo uprości prowadzenie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, gdyż właśnie w rejestrze zamieszczane będą obwieszczenia o postępowaniach. Także za jego pośrednictwem będą dokonywane doręczenia elektroniczne. Projekt rozporządzenia zakłada, że kryterium wyszukiwania w rejestrze osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie numer PESEL, numer NIP albo sygnatura akt sprawy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą kryterium wyszukiwania będzie imię i nazwisko, firma, numer PESEL, numer NIP albo sygnatura akt sprawy, a w przypadku dłużników alimentacyjnych numer PESEL. Zgodnie z zasadą jawności z danymi ujawnionymi w rejestrze będzie można zapoznać się stronie internetowej zarządzanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Dzięki temu dostęp do danych będzie łatwy i pewny" – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia. Jak upadać, to w internecie. Doręczenia w postępowaniach będą dokonywane elektronicznie

Projektodawca planuje uregulować także tryb przekazywania danych do badań naukowych oraz do celów statystycznych podmiotowi, który w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości opracowuje dane w celu dalszego udostępnienia w celach statystycznych. Wniosek o przekazanie danych do badań naukowych będzie musiał zawierać zwięzły opis celów badawczych oraz programu badań, powody i zakres żądania danych wraz z uzasadnieniem oraz informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych w zbiorze. Etap legislacyjny Projekt rozporządzenia w konsultacjach Patryk Słowik