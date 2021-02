Po czwarte wreszcie ‒ jak spostrzega prof. Adamus ‒ co jest nowością dla polskiego odbiorcy przepisów, to nie wspólnicy spółki przejmowanej obejmują prawa udziałowe w spółce przejmującej, ale to spółka przejmowana obejmuje prawa udziałowe w spółce przejmującej. Inaczej mówiąc, w następstwie podziału przez wyodrębnienie dochodzi do powstania struktury pionowej, a nie – jak w innych typach podziału – struktury poziomej.