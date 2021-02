W przeciwieństwie do producentów papierosów przemysł spirytusowy nie ma aż tak dużych powodów do obaw, bo Bruksela nie zabiera się za walkę z piciem alkoholu, lecz chce ograniczyć jego nadużywanie. O tym świadczą przyjęte cele. O ile Bruksela chce, by do 2040 r. tytoniu używało mniej niż 5 proc. europejskich obywateli, o tyle celem, jeśli idzie o napoje wyskokowe, jest ograniczenie szkodliwego spożycia o 10 proc. do 2025 r. oraz ograniczenie ekspozycji młodych ludzi na reklamy alkoholu.