Ogłoszona wczoraj kara jest kolejną, którą UODO nałożył za nieudzielanie informacji w toczącym się postępowaniu. Jest ono pokłosiem skargi na warszawską spółkę z o.o. Smart Cities. Aby zweryfikować zarzuty, urząd zażądał informacji m.in. na temat tego, czy firma przetwarza dane skarżącego i czy udostępniła je zewnętrznemu podmiotowi. Odpowiedź, którą otrzymał, nie była satysfakcjonująca, dlatego wysłał kolejne pismo do spółki z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji. Zostało one doręczone, ale nie doczekało się odpowiedzi. Kolejnego wezwania do złożenia wyjaśnień już nie odebrano.