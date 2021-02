Sąd UE doszedł do innych wniosków. Przekonały go dowody przedstawione przez szwedzką firmę Oatly AB. Zanim jednak je uwzględnił, rozszerzył właściwy krąg odbiorców. EUIPO ograniczył go odbiorców z państw UE, w których angielski jest językiem urzędowym, bo w takim języku sformułowano slogan. Zdaniem Sądu UE właściwy krąg odbiorców jest szerszy i obejmuje też kraje, w których język angielski jest szeroko rozpowszechniony, w szczególności Danię, Niderlandy, Finlandię i Szwecję. To zaś pozwoliło uwzględnić dowody zebrane w tych krajach. W Szwecji sąd uznał bowiem slogan za dyskredytujący mleko i zakazał nawet jego używania. Z kolei w Niderlandach hasło wywołało kontrowersje i dyskusję toczącą się na łamach prasy. To wszystko, zdaniem Sądu UE, wskazuje, że wbrew twierdzeniom EUIPO sporne sformułowanie nie jest jednoznaczne. Przynajmniej dla części odbiorców oznaczało bowiem dyskredytowanie mleka. A skoro tak, to należy uznać, że część ludzi uważa, że mleko jest przeznaczone także dla ludzi, a nie tylko dla cieląt. To zaś prowadzi do wniosku, że slogan zawiera w sobie element zaskoczenia, który nadaje mu charakter odróżniający.