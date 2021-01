Umowa dowodowa to instytucja prawna, która została dodana kilkanaście miesięcy temu do kodeksu postępowania cywilnego (art. 4589) – przy okazji przywrócenia do polskiego porządku prawnego odrębnego postępowania gospodarczego. W założeniu – ma przyspieszyć rozwiązywanie sporów gospodarczych. Mówiąc w skrócie: strony danego stosunku prawnego (np. umowy) mogą się umówić, że w razie sporu sądowego wyłączają konkretne dowody – nie będzie zatem możliwości powoływania się na nie w toku postępowania.